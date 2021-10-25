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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На Буковині заочно засудили на 10 років одного з ватажків терористичної групи "Восток"

Київ • УНН

 • 13067 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Буковині заочно на 10 років засудили одного з ватажків терористичного угруповання “Восток”. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.

На Буковині заочно засудили на 10 років одного з ватажків терористичної групи "Восток"

Деталі

За даними слідства, уродженець міста Макіївки Донецької області з позивним “Міха” у 2014 році приєднався до угруповання бойовиків “Восток”. Радикально налаштований 28-річний молодик одразу почав просуватися по “кар’єрних сходинках” від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом — першого заступника начальника штабу полку. Безпосередньо брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та співробітників українських правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки.

Під час відсутності командира полку бойовик виконував його обов’язки та особисто керував незаконним збройним формуванням і, за показами свідків, віддавав накази про проведення бойових дій в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі. За свої “подвиги” бойовик був неодноразово нагороджений окупаційною адміністрацією.

Також слідством встановлено, що “Міха” співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.

“Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі”, — відзначили у СБУ.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

Нагадаємо

На Запоріжжі до десяти років ув’язнення засуджено ватажка так званого “Свердловського козацького полку ЛНР”.

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