На Буковине заочно осужден на 10 лет один из главарей террористической группировки боевиков "Восток"

Детали

По данным следствия, уроженец города Макеевки Донецкой области с позывным “Миха” в 2014 году присоединился к группировке боевиков “Восток”. Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по “карьерной лестнице” от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии — первого заместителя начальника штаба полка. Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

Отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои “подвиги” боевик был неоднократно награжден оккупационной администрацией.

Также следствием установлено, что “Миха” сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

“Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы”, — отметили в СБУ.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

Напомним

В Запорожье до десяти лет заключения осужден главарь так называемого “Свердловского казацкого полка ЛНР”.