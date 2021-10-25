На Буковине заочно осужден на 10 лет один из главарей террористической группировки боевиков "Восток"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На Буковине заочно на 10 лет осудили одного из главарей террористической группировки “Восток”. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, уроженец города Макеевки Донецкой области с позывным “Миха” в 2014 году присоединился к группировке боевиков “Восток”. Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по “карьерной лестнице” от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии — первого заместителя начальника штаба полка. Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.
Отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои “подвиги” боевик был неоднократно награжден оккупационной администрацией.
Также следствием установлено, что “Миха” сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.
“Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы”, — отметили в СБУ.
Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.
Напомним
В Запорожье до десяти лет заключения осужден главарь так называемого “Свердловского казацкого полка ЛНР”.