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На Буковині зафіксовано вже 59 випадків COVID-19, троє пацієнтів - у тяжкому стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Чернівецькій області зареєстровано 59 випадків захворювання на коронавірус, троє хворих, у яких вчора було зафіксовано COVID-19, перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

“Станом на 28 березня загальна чисельність хворих на коронавірус на Буковині від першого встановленого випадку складає 59 осіб”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед них:

  • 24 особи — лікувалися чи продовжують лікуватися у медзакладах області;
  • 35 осіб — не мають симптомів, тому лікуються амбулаторно.

"Станом на 15:00, 28 березня, троє хворих, у яких вчора було зафіксовано COVID-19, перебувають у тяжкому стані. Вони зараз на кисневій дотації. Недужі перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні. Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний", - додали в ОДА.

Додається, що 5 осіб у Чернівецькій області вилікувалась від COVID-19, 1 випадок — летальний.

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків. 

Українські Національні Новини

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