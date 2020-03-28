На Буковині зафіксовано вже 59 випадків COVID-19, троє пацієнтів - у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Чернівецькій області зареєстровано 59 випадків захворювання на коронавірус, троє хворих, у яких вчора було зафіксовано COVID-19, перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“Станом на 28 березня загальна чисельність хворих на коронавірус на Буковині від першого встановленого випадку складає 59 осіб”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що серед них:
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- 24 особи — лікувалися чи продовжують лікуватися у медзакладах області;
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- 35 осіб — не мають симптомів, тому лікуються амбулаторно.
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"Станом на 15:00, 28 березня, троє хворих, у яких вчора було зафіксовано COVID-19, перебувають у тяжкому стані. Вони зараз на кисневій дотації. Недужі перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні. Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний", - додали в ОДА.
Додається, що 5 осіб у Чернівецькій області вилікувалась від COVID-19, 1 випадок — летальний.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків.