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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

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У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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На Буковині за добу зафіксували 304 випадки коронавірусу

На Буковині за добу зафіксували 304 випадки коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 304 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 182 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 71 416 випадків хвороби. За останню добу 182 особи одужало, 50 570 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1415 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1024 зразки та 823 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 731 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 34 075 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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