На Буковине за сутки зафиксировали 304 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 304 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 182 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 71 416 случаев болезни. За последние сутки 182 человека выздоровели, 50 570 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1415 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1024 образцов и 823 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 731 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 34 075 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.