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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27375 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42575 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103637 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139761 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192873 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192190 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277443 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143105 просмотра

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На Буковине за сутки зафиксировали 304 случая коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 304 случая коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 304 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 182 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 71 416 случаев болезни. За последние сутки 182 человека выздоровели, 50 570 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1415 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1024 образцов и 823 экспресс-тесты.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 731 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 34 075 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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