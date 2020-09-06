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На Буковині з харчовим отруєнням до лікарні потрапила родина з 9 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Буковині задокументували факт масового отруєння людей продуктами харчування. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецької області, передає УНН.

На Буковині з харчовим отруєнням до лікарні потрапила родина з 9 людей

“Внаслідок харчового отруєння постраждали 9 осіб. Усі вони є членами однієї родини. Серед постраждалих — шестеро неповнолітніх”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 5 вересня до приймального відділення Сторожинецької районної лікарні звернулися троє дорослих і шестеро дітей з харчовим отруєнням.

“Постраждалі є жителями села Зруб-Комарівці, віком від 3 місяців до 53 років. Зі слів потерпілих, причиною їхнього стану можуть бути протерміновані продукти харчування. Наразі всі вони перебувають в лікарні під наглядом медичних працівників. Стан постраждалих задовільний, загрози життю немає”, — повідомили в поліції.

Додається, що слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на базі відпочинку у курортній Кирилівці зафіксували масове отруєння серед відпочивальників — серед тих, хто отруївся, — 9 дітей. Представник місцевої влади повідомив, що причиною отруєння 14 осіб на базі відпочинку в Кирилівці, швидше за все, була окрошка з їдальні. Через отруєння відкрили кримінальне провадження.

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