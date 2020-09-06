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На Буковине с пищевым отравлением в больницу попала семья из 9 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Буковине задокументировали факт массового отравления людей продуктами питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

На Буковине с пищевым отравлением в больницу попала семья из 9 человек

“В результате пищевого отравления пострадали 9 человек. Все они являются членами одной семьи. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 сентября в приемное отделение Сторожинецкой районной больницы обратились трое взрослых и шестеро детей с пищевым отравлением.

“Пострадавшие являются жителями села Зруб-Комаровцы в возрасте от 3 месяцев до 53 лет. По словам потерпевших, причиной их состояния могут быть просроченные продукты питания. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением медицинских работников. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет”, — сообщили в полиции.

Добавляется, что следователи полиции решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, на базе отдыха в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих — среди отравившихся — 9 детей. Представитель местных властей сообщил, что причиной отравления 14 человек на базе отдыха в Кирилловке, скорее всего, была окрошка из столовой. Из-за отравления открыли уголовное производство.

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