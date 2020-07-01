На Буковині врятували стадо козуль, які опинилися у пасці через паводки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Поряд з селом Костичани на Буковині з річки Прут виловили 14 козуль, які не могли вилізти самотужки. Тварин випустили у безпечному місці неподалік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецького ОУЛМГ.
“Днями паводок застав зненацька не лише людей, а й диких тварин. Велика вода виходила з берегів, затоплюючи все нові й нові території. Поряд з селом Костичани Новоселицького району річка Прут взяла в полон стадо козуль”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ландшафт цієї місцевості такий, що перша вода підступно оточує частину заплави, ніби створюючи рятівний острівець. Втім, наступні притоки поглинають урочище повністю.
“Члени Костичанської первинної організації Новоселицької РО УТМР за допомогою власних плавзасобів, іноді впав, впродовж цілого дня рятували тварину за твариною...Козуль випустили неподалік у лісі. Всі вони почуваються добре”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, після паводків на заході України досі підтоплено 12 міст і сіл.