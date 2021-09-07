На Буковині виявили майже 200 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 7 вересня зафіксували 197 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужала 41 особа. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 82 846 випадків хвороби. За останню добу 41 людина одужала, 78 742 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 860 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 853 ПЛР-дослідження та 1049 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 300 504 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 054 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.