На Буковині виявили 63 нових випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На Буковині 30 липня було зареєстровано 63 нових випадки коронавірусу. Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5875 осіб", - повідомив він.
Осачук додав, що за добу 73 буковинці одужали від COVID-19. "Загалом уже 4430 наших краян побороли цю недугу", - додав очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 68 794 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 673 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.