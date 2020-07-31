На Буковине обнаружили 63 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. На Буковине 30 июля было зарегистрировано 63 новых случая коронавируса. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5875 человек", - сообщил он.
Осачук добавил, что за сутки 73 буковинца выздоровели от COVID-19. "В целом уже 4430 наших земляков победили эту болезнь", - добавил глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 68 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1673 - летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.