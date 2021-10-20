На Буковині виявили 622 випадки коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 99 874 випадки хвороби. За останню добу 209 людей одужало, 85 741 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 272 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2644 ПЛР-дослідження та 1141 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 660 273 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 61 348 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.