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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105646 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104835 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
На Буковине обнаружили 622 случая коронавируса

На Буковине обнаружили 622 случая коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16655 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Черновицкой области за 19 октября зафиксировали 622 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 209 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 99 874 случая болезни. За последние сутки 209 человек выздоровели, 85 741 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2272 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2644 ПЦР-исследования и 1141 экспресс-тест.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 660 273 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 348 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Украинские Национальные Новости

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