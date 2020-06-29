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На Буковині виявили 56 нових випадків коронавірусу, загалом 4801

На Буковині виявили 56 нових випадків коронавірусу, загалом 4801

Київ • УНН

 • 12244 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. На Буковині станом на вечір понеділка офіційно підтверджено ще 56 випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 282 зразки. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4801 особу.

11 буковинців 29 червня здолали COVID-19.

Нагадаємо, в Україні вже понад 43,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 646 випадків.

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