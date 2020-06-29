На Буковині виявили 56 нових випадків коронавірусу, загалом 4801

КИЇВ. 30 червня. УНН. На Буковині станом на вечір понеділка офіційно підтверджено ще 56 випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 282 зразки. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.