На Буковині виявили 250 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 76 257 випадки хвороби. За останню добу 674 людини одужали, 58 257 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 601 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 847 зразків та 661 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Додатково

22 квітня у Чернівецькій області скасували “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.