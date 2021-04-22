На Буковине обнаружили 250 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 250 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 674 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 76 257 случая болезни. За последние сутки 674 человека выздоровели, 58257 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1601 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 847 образцов и 661 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Дополнительно
22 апреля во Черновицкой области отменили “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.