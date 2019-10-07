На Буковині судитимуть прикордонника, який підрізав начальника через зауваження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму начальнику. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
Як встановило досудове розслідування, у відповідь на зауваження свого начальника військовослужбовець завдав йому удар ножем у спину. В результаті удару потерпілому пошкоджено селезінку. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи завдані тілесні ушкодження є тяжкими.
Процесуальне керівництво здійснювала військова прокуратура Чернівецького гарнізону Західного регіону.
За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень начальнику у зв’язку з виконанням ним обов’язків з військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 405 Кримінального Кодексу України) військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали начальника одного з секторів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Житомирській області, підозрюваного у збуті наркотичних засобів.