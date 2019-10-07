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На Буковине будут судить пограничника, который подрезал начальника из-за замечания

Киев • УНН

 • 9634 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему начальнику. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

На Буковине будут судить пограничника, который подрезал начальника из-за замечания

Как установило досудебное расследование, в ответ на замечание своего начальника военнослужащий нанес ему удар ножом в спину. В результате удара потерпевшему была повреждена селезенка. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

Процессуальное руководство осуществляла военная прокуратура Черновицкого гарнизона Западного региона.

За причинение тяжких телесных повреждений начальнику в связи с исполнением им обязанностей по военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 405 Уголовного кодекса Украины) военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее УНН сообщал, что следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

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