На Буковині правоохоронці виявили незаконну АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Працівники Сторожинецької місцевої прокуратури спільно з співробітниками Новоселицького відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області в ході проведення слідчих дій на території Новоселицького району виявили незаконну автомобільну заправну станцію, на якій здійснювалась реалізація паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості без відповідних дозвільних документів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури.
Незаконну АЗС облаштував житель с.Тарасівці у приватному домогосподарстві.
У ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили 2 бензоколонки з дизельним паливо та бензином марки А-95, пластикові та металеві резервуари з дизельним паливом та бензином, загальним об’ємом понад 5000 літрів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, в Україні не обліковується чверть ринку пального, бо це – контрабандний ресурс.
Також нагадаємо, причини розквіту нелегального ринку пального експерти вбачають в існування роздрібного акцизу, який не адмініструється належним чином.
З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об’єднання акцизів на пальне. І навіть запропонували метод розрахунку об’єднаного податку поміж місцевими бюджетами.