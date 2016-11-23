На Буковині правоохоронці виявили незаконну АЗС

Незаконну АЗС облаштував житель с.Тарасівці у приватному домогосподарстві.

У ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили 2 бензоколонки з дизельним паливо та бензином марки А-95, пластикові та металеві резервуари з дизельним паливом та бензином, загальним об’ємом понад 5000 літрів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, в Україні не обліковується чверть ринку пального, бо це – контрабандний ресурс.

Також нагадаємо, причини розквіту нелегального ринку пального експерти вбачають в існування роздрібного акцизу, який не адмініструється належним чином.

З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об’єднання акцизів на пальне. І навіть запропонували метод розрахунку об’єднаного податку поміж місцевими бюджетами.