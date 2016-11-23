На Буковине правоохранители обнаружили незаконную АЗС

Незаконную АЗС установил житель с.Тарасивцы в частном домохозяйстве.

В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 2 бензоколонки с дизельным топливом и бензином марки А-95, пластиковые и металлические резервуары с дизельным топливом и бензином, общим объемом более 5 000 литров.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс.

Также напомним, причины расцвета нелегального рынка горючего эксперты видят в существовании розничного акциза, который не администрируется должным образом.

В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы снова призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее. И даже предложили метод расчета объединенного налога между местными бюджетами.