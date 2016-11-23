На Буковине правоохранители обнаружили незаконную АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Работники Сторожинецкой местной прокуратуры совместно с сотрудниками Новоселицкого отделения Сторожинецкого отдела полиции ГУНП в Черновицкой области в ходе проведения следственных действий на территории Новоселицкого района обнаружили незаконную автомобильную заправочную станцию, на которой осуществлялась реализация горюче-смазочных материалов сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.
Незаконную АЗС установил житель с.Тарасивцы в частном домохозяйстве.
В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 2 бензоколонки с дизельным топливом и бензином марки А-95, пластиковые и металлические резервуары с дизельным топливом и бензином, общим объемом более 5 000 литров.
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс.
Также напомним, причины расцвета нелегального рынка горючего эксперты видят в существовании розничного акциза, который не администрируется должным образом.
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы снова призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее. И даже предложили метод расчета объединенного налога между местными бюджетами.