На Буковині померло двоє пацієнтів, хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Буковині померло двоє пацієнтів, у яких діагностували коронавірусну інфекцію. Це 66-річна жінка та 78-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.
“Сьогодні, у медичних закладах Буковини померли ще двоє пацієнтів, у яких діагностували коронавірусну інфекцію. 66-річна жителька села Тереблече, що у Глибоцькому районі, захворіла 26 березня. 4 квітня стан жінки погіршився, її госпіталізували до реанімаційного відділення Глибоцької центральної районної лікарні”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що жінці провели швидкий тест на COVID-19 і він виявився позитивним. У хворої була двобічна нижньодольова бронхопневмонія та стенокардія. 9 квітня діагноз підтвердили лабораторно.
“У Путильській центральній районній лікарні помер 78-річний чоловік. Він потрапив до медичного закладу 8 квітня, був на кисневій дотації. Швидкий тест на COVID-19 показав позитивний результат. Чоловік мав онкологічне захворювання та нещодавно переніс операцію. На його аналізи з лабораторного центру щодо наявності чи відсутності коронавірусу ще чекають”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині підтверджено 379 випадків COVID-19.