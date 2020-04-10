На Буковине умерли двое пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Буковине умерли двое пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Это 66-летняя женщина и 78-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
"Сегодня, в медицинских учреждениях Буковины умерли еще двое пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 66-летняя жительница села Тереблече, что в Глыбокском районе, заболела 26 марта. 4 апреля состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали в реанимационное отделение Глыбоцкого центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
Указано, что женщине провели быстрый тест на COVID-19 и он оказался положительным. У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. 9 апреля диагноз подтвердили лабораторно.
"В Путильский центральной районной больнице скончался 78-летний мужчина. Он попал в медицинское учреждение 8 апреля, был на кислородной дотации. Быстрый тест на COVID-19 показал положительный результат. Мужчина имел онкологическое заболевание и недавно перенес операцию. Его анализы из лабораторного центра о наличии или отсутствии коронавируса еще ждут", - указано в сообщении.
Напомним, на Буковине подтверждено 379 случаев COVID-19.