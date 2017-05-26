На Буковині поліція затримала "телефонного терориста"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Чернівцях затримали телефонного жартівника, який упродовж останніх двох тижнів тероризував повідомленнями про замінування всі спецслужби міста, інформує УНН з посиланням на прес-службу Чернівецької поліції.
“Лише упродовж останніх двох тижнів чоловік 4 рази повідомляв про вибухівку в супермаркетах і на автовокзалі. Впіймати горе-жартівника вдалося одразу після здійснення ним чергового анонімного дзвінка”, — йдеться у повідомленні.
Коли чоловік увечері 25 травня вчетверте повідомив про бомбу в одному з чернівецьких гіпермаркетів, правоохоронці затримали його прямо біля таксофону на околиці міста.
За інформацією поліцейських минулого року молодик вже був засуджений за подібні жарти.
Як повідомляв УНН, чотирьох “телефонних терористів” затримали правоохоронці.