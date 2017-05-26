На Буковине полиция задержала "телефонного террориста"

"Только за последние две недели человек 4 раза сообщал о взрывчатке в супермаркетах и ​​на автовокзале. Поймать горе-шутника удалось сразу после совершения им очередного анонимного звонка", - говорится в сообщении.

Когда человек вечером 25 мая в четвертый раз сообщил о бомбе в одном из черновицких гипермаркетов, правоохранители задержали его прямо у таксофона на окраине города.

По информации полицейских прошлого года молодой человек уже был осужден за подобные шутки.

Как сообщал УНН, четырех "телефонных террористов" задержали правоохранители.