На Буковине полиция задержала "телефонного террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Черновцах задержали телефонного шутника, который на протяжении последних двух недель терроризировал сообщениями о заминировании все спецслужбы города, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой полиции.
"Только за последние две недели человек 4 раза сообщал о взрывчатке в супермаркетах и на автовокзале. Поймать горе-шутника удалось сразу после совершения им очередного анонимного звонка", - говорится в сообщении.
Когда человек вечером 25 мая в четвертый раз сообщил о бомбе в одном из черновицких гипермаркетов, правоохранители задержали его прямо у таксофона на окраине города.
По информации полицейских прошлого года молодой человек уже был осужден за подобные шутки.
Как сообщал УНН, четырех "телефонных террористов" задержали правоохранители.