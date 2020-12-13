На Буковині під час спроби захоплення храму сталися сутички

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У селі Михальча на території храму між представниками двох релігійних громад виникла суперечка щодо подальшого користування культовою спорудою та виникли сутички. Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.

“12 грудня невідомі особи намагалися захопити приміщення храму у селі Михальча та частково пошкодили церковне майно. Під час інциденту одна зі сторін конфлікту застосувала до іншої засіб сльозоточивої та дратівливої дії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту пошкоджено декілька вікон та ворота церкви. Для забезпечення порядку були залучені додаткові сили поліції.

Слідчі Сторожинецького відділу поліції розпочали три кримінальні провадження за ознаками:

— ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
— ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та вилучили у 19-річного учасника інциденту металевий кастет.

“Також до поліції надійшло декілька звернень громадян щодо можливих неправомірних дій правоохоронців, які забезпечують правопорядок на території церкви. За вказаними зверненнями поліцейські проводять ретельну перевірку. Співробітники поліції взяли під цілодобову охорону культової споруди та прилеглої території і продовжують забезпечувати публічну безпеку й порядок біля храму”, — повідомили в поліції.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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