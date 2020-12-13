На Буковине во время попытки захвата храма произошли столкновения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В селе Михальча на территории храма между представителями двух религиозных громад возник спор относительно дальнейшего пользования культовым сооружением и произошли столкновения. Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“12 декабря неизвестные лица пытались захватить помещение храма в селе Михальча и частично повредили церковное имущество. Во время инцидента одна из сторон конфликта применила к другой средство слезоточивого и раздражающего действия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента повреждено несколько окон и ворота церкви. Для обеспечения порядка были привлечены дополнительные силы полиции.

Следователи Сторожинецкого отдела полиции начали три уголовных производства по признакам:

— ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

— ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) и ч. 2 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Еще одно уголовное производство полицейские начали по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и изъяли у 19-летнего участника инцидента металлический кастет.

“Также в полицию поступило несколько обращений граждан о возможных неправомерных действий правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок на территории церкви. По указанным обращениям полицейские проводят тщательную проверку. Сотрудники полиции взяли под круглосуточную охрану культовое сооружение и прилегающую территорию и продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у храма”, — сообщили в полиции.

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