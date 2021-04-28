На Буковині на коронавірус захворіли понад 77 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 131 новий випадок інфікування COVID-19, також в області одужали 537 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 002 випадки хвороби. За останню добу 537 людей одужало, 61 101 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 640 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 968 зразків та 715 експрес-тестів.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 047 838 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 950 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.