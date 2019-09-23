На Буковині колишній військовий торгував зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Колишнього військовослужбовця викрили на збуті військових засобів ураження, вивезених із району проведення операції Об’єднаних сил. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, намагався продати мешканцю Чернівців зброю та боєприпаси.
Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час спроби збуту ручного кулемета РПК-74 та майже ста набоїв до нього.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до збуту зброї.
Нагадаємо, жителя Миколаєва затримали під час чергової оборудки з продажу зброї та боєприпасів.