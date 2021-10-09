На Буковині два села відключили від газу через невідремонтований газопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Буковині у двох населених пунктах Вижницького району припинено газопостачання, адже основний газопровід "Джурів – Банилів", який був пошкоджений, досі не відновлено, а тимчасовий не витримує навантаження. Про це повідомили в АТ "Чернівцігаз", пише УНН.
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За інформацією пресслужби компанії, у ніч з 8 на 9 жовтня, без блакитного палива залишилися жителі сіл Бережниця (120) та Слобода Банилів (195). У зв'язку зі значним зниженням температури повітря та збільшенням обсягів споживання газу, пропускної спроможності тимчасово газопроводу не вистачає.
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“АТ “Чернівцігаз” вкотре звертає увагу влади та громадськості на питання відновлення газопроводу-переходу "Джурів - Банилів", задля забезпечення енергоресурсом шести населених пунктів Вижниччини та проходження опалювального сезону”, - наголосили у відомстві.
Там нагадали, що з червня 2020 року пошкоджений паводковою хвилею державний надводний перехід із газорозподільної системи "Джурів" Івано-Франківської області через село Банилів досі не відновлено.
Нагадаємо
На початку вересня у Києві понад 900 будинків були тимчасово відключені від газу з технічних причин. Для підключення “Київгаз” вимагав заключення договорів з компаніями-підрядниками з визначеного переліку, розповідали УНН жителі Голосіївського району, помешкання яких потрапили під відключення.