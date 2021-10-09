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На Буковине два села отключили от газа из-за неотремонтированного газопровода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. На Буковине в двух населенных пунктах Вижницкого района прекращено газоснабжение, ведь основной газопровод "Джуров - Банилов", который был поврежден, до сих пор не восстановлен, а временный не выдерживает нагрузки. Об этом сообщили в АО "Черновцыгаз", пишет УНН.

Детали

По информации пресс-службы компании, в ночь с 8 на 9 октября, без голубого топлива остались жители сел Бережница (120) и Слобода Банилов (195). В связи со значительным снижением температуры воздуха и увеличением объемов потребления газа, пропускной способности временно газопровода не хватает.

Цитата:

"АО "Черновцыгаз" в очередной раз обращает внимание власти и общественности на вопросы восстановления газопровода-перехода "Джуров - Банилов", для обеспечения энергоресурсом шести населенных пунктов Вижницкого района и прохождения отопительного сезона", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что с июня 2020 года поврежденный паводковой волной государственный надводный переход с газораспределительной системы "Джуров" Ивано-Франковской области через село Банилов до сих пор не восстановлен.

Напомним

В начале сентября в Киеве более 900 домов были временно отключены от газа по техническим причинам. Для подключения "Киевгаз" требовал заключения договоров с компаниями-подрядчиками из определенного перечня, рассказывали УНН жители Голосеевского района, жилье которых попало под отключение.

Украинские Национальные Новости

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