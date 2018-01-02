На Буковині 63-річна пенсіонерка пограбувала односельчанку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Чернівецькій області 63-річна пенсіонерка, вийнявши віконну шибку, пограбувала 94-річну односельчанку. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.
“Повідомлення про грабіж у селі Стара Жадова надійшло до Сторожинецького відділу поліції зранку 1 червня 2017 року. Слідчо-оперативно група встановила, що близько другої години ночі невідома особа вийняла віконну шибку та проникла до будинку 94-річної місцевої жительки. Прикриваючи пенсіонерці рота, щоб та не кричала, грабіжниця відкрито заволоділа грошима потерпілої у сумі майже 3,5 тисячі гривень і втекла”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, проведенеми оперативно-розшуковими заходами було встановлено та затримано 63-річну жінку. Їй вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
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