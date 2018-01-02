На Буковине 63-летняя пенсионерка ограбила односельчанку

"Сообщение о грабеже в селе Старая Жадова поступило в Сторожинецкого отдела полиции утром 1 июня 2017. Следственно-оперативная группа установила, что около двух часов ночи неизвестный вынула оконное стекло и проник в дом 94-летней местной жительницы. Прикрывая пенсионерке рот, чтобы та не кричала, грабительница открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен и убежала", - говорится в сообщении.

Отмечается, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено и задержано 63-летнюю женщину. Ей уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Харькове неизвестные напали на мужчину и забрали 30 тыс. долларов.