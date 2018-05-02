На Буковині 11-річного хлопчика вкусила гадюка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Рятувальники попереджають українців про небезпеку отруйних змій: у Чернівецькій області до місцевої лікарні госпіталізували підлітка, якого вкусила змія. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Чернівецькій області, передає УНН.
"30 квітня житель с. Семакове, підліток 2006 р. н. йдучи полем, випадково наступив на змію, яка і вкусила його у палець правої ступні. Хлопця госпіталізували до Путильської центральної районної лікарні, а згодом доправили до Лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці. Стан потерпілого стабільний", - йдеться у повідомленні.
Управління ДСНС України у Чернівецькій області нагадало громадянам правила безпеки під час перебування у горах, лісі та полях. Як зазначили у службі, найчастіше плазуни зустрічаються саме у таких місцевостях.
Також, згідно із попередженням служби, громадянам варто подбати про закрите взуття та уважно стежити за шляхом слідування.
При укусі необхідно відразу заспокоїти постраждалого, знерухомити його та прикласти міхур із льодом, щоб зняти у людини больові відчуття.
Також можна відсмоктати із рани отруту, спльовуючи її. Але робити це слід лише за умови, якщо у роті немає пошкоджень слизової оболонки. Окрім цього, потерпілому слід дати багато пити води. Найкращою допомогою буде негайно звернутися до лікувального закладу.
Раніше повідомлялося про інцидент на Рівненщині, коли скажений тхір покусав 8-річного хлопчика.