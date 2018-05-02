На Буковине 11-летнего мальчика укусила гадюка

"30 апреля житель с. Семакове, подросток 2006 г.р., идя полем, случайно наступил на змею, которая и укусила его в палец правой ступни. Парня госпитализировали в Путильскую центральную районную больницу, а затем доставили в больницу скорой медицинской помощи г.Черновцы. Состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении.

Управление ГСНС Украины в Черновицкой области напомнило гражданам правила безопасности во время пребывания в горах, в лесу и полях. Как отметили в службе, чаще всего пресмыкающиеся встречаются именно в таких местностях.

Также, согласно предупреждения службы, гражданам следует позаботиться о закрытой обуви и внимательно следить за маршрутом следования.

При укусе необходимо сразу успокоить пострадавшего, обездвижить его и приложить пакет со льдом, чтобы снять у человека болевые ощущения.

Также можно отсосать из раны яд, сплевывая ее. Но делать это следует только при условии, если во рту нет повреждений слизистой оболочки. Кроме этого, пострадавшему следует дать много пить воды. Лучшей помощью будет немедленное обращение в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось об инциденте на Ровенщине, когда бешеный хорек покусал 8-летнего мальчика.