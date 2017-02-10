На будівництво доріг у цьому році додатково виділять 15 млрд грн з НБУ – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На будівництво доріг в Україні в цьому році додатково буде виділено 15 млрд грн від Національного банку України. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з робочим візитом на Івано-Франківщині, передає УНН.
“Цього року я дав доручення ще 15 млрд грн від Національного банку спрямувати на дороги і розповсюдити дуже вдалий експеримент, який був започаткований на Одещині та Галичині на всю Україну”, — сказав він.
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Президент наголосив, що буде збудовано більше 2 тис. км доріг у 2017 році.
Він додав, що сьогодні в Івано-Франківську відбудеться обласна нарада, на якій обговорюватиметься вдосконалення процедури тендерів, аби зробити держзакупівлі на дорожнє будівництво абсолютно прозорими.