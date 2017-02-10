На строительство дорог в этом году дополнительно выделят 15 млрд грн из НБУ - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На строительство дорог в Украине в этом году дополнительно будет выделено 15 млрд грн от Национального банка Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочим визитом в Ивано-Франковской области, передает УНН.
"В этом году я дал поручение еще 15 млрд грн от Национального банка направить на дороги и распространить очень удачный эксперимент, который был начат в Одесской области и Галичине на всю Украину", - сказал он.
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Президент подчеркнул, что будет построено более 2 тыс. км дорог в 2017 году.
Он добавил, что сегодня в Ивано-Франковске состоится областное совещание, на котором будет обсуждаться совершенствование процедуры тендеров, чтобы сделать госзакупки на дорожное строительство абсолютно прозрачными.