На строительство дорог в этом году дополнительно выделят 15 млрд грн из НБУ - П.Порошенко

"В этом году я дал поручение еще 15 млрд грн от Национального банка направить на дороги и распространить очень удачный эксперимент, который был начат в Одесской области и Галичине на всю Украину", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что будет построено более 2 тыс. км дорог в 2017 году.

Он добавил, что сегодня в Ивано-Франковске состоится областное совещание, на котором будет обсуждаться совершенствование процедуры тендеров, чтобы сделать госзакупки на дорожное строительство абсолютно прозрачными.