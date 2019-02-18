На Броварському проспекті автівка влетіла в електроопору

"Сьогодні, у Києві на Броварському проспекті коло метро "Гідропарк" близько 9:00 за участю авто Suzuki трапилося ДТП, водій не впорався з керуванням і скоїв наїзд на електроопору", - розповіли в прес-службі.

У результаті водія госпіталізували.

Також сьогодні на мосту Метро близько 8:00 години за участю двох автомобілів Daewoo Lanos і Honda сталася аварія з одним потерпілим.

Нагадаємо, за тиждень з 11 по 17 лютого 2019 в місті зафіксовано 844 дорожньо-транспортних пригод, з них 42 з потерпілими.



