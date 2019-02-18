На Броварському проспекті автівка влетіла в електроопору
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Києві на Броварському проспекті біля станції метро "Гідропарк" автівка влетіла у електроопору. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції Києва.
"Сьогодні, у Києві на Броварському проспекті коло метро "Гідропарк" близько 9:00 за участю авто Suzuki трапилося ДТП, водій не впорався з керуванням і скоїв наїзд на електроопору", - розповіли в прес-службі.
У результаті водія госпіталізували.
Також сьогодні на мосту Метро близько 8:00 години за участю двох автомобілів Daewoo Lanos і Honda сталася аварія з одним потерпілим.
Нагадаємо, за тиждень з 11 по 17 лютого 2019 в місті зафіксовано 844 дорожньо-транспортних пригод, з них 42 з потерпілими.