На Броварском проспекте автомобиль влетел в электроопору
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Гидропарк" автомобиль влетел в электроопору. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Киева.
"Сегодня, в Киеве на Броварском проспекте возле метро "Гидропарк" около 9:00 с участием авто Suzuki произошло ДТП, водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору", - рассказали в пресс-службе.
В результате водителя госпитализировали.
Также сегодня на мосту Метро около 8:00 часов с участием двух автомобилей Daewoo Lanos и Honda произошла авария с одним пострадавшим.
Напомним, за неделю с 11 по 17 февраля 2019 в городе зафиксировано 844 дорожно-транспортных происшествий , из них 42 с пострадавшими.