На благодійному концерті у Хмельницькій області зібрали кошти на вакуумні апарти для лікування поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” організував у Білогірській громаді на Хмельниччині концерт гурту “Аviator”, на якому збирали кошти на закупку вакуумних апаратів для лікування поранених. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
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Ще один збір організували самі учасники гурту “Аviator”. Ці кошти направлять на закупку автівки для військових.
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“За результатами музичного вечора в Білогірській громаді гурту “Аviator” вдалося “наспівати” 36 тис. грн, що послужать добру службу в хороших справах. Ми переконані, що кожен, хто не захищає Україну на лінії вогню, зобов'язаний працювати над пришвидшенням Перемоги там, де в нього це виходить найкраще і забезпечувати надійний тил”, - йдеться у повідомленні “МХП-Громаді”.
Нагадаємо
Діти з Черкас допомогли “МХП-Громаді” збирати гроші на апарати для лікування поранених.
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