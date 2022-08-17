На благотворительном концерте в Хмельницкой области собрали средства на вакуумные апарты для лечения раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” организовал в Белогорской громаде в Хмельницкой области концерт группы “Аviator”, на котором собирали средства на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
Детали
Еще один сбор организовали сами участники группы “Аviator”. Эти средства будут направлены на закупку автомобиля для военных.
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“По результатам музыкального вечера в Белогорской громаде группы “Аviator” удалось “напеть” 36 тыс. грн, что послужат хорошую службу в хороших делах. Мы убеждены, что каждый, кто не защищает Украину на линии огня, обязан работать над ускорением Победы там, где у него это получается лучше, и обеспечивать надежный тыл”, - говорится в сообщении “МХП-Громаде”.
Напомним
Дети из Черкасс помогли “МХП-Громаде” собирать деньги на аппараты для лечения раненых.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.