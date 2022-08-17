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На благотворительном концерте в Хмельницкой области собрали средства на вакуумные апарты для лечения раненых

Киев • УНН

 • 98136 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” организовал в Белогорской громаде в Хмельницкой области концерт группы “Аviator”, на котором собирали средства на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

На благотворительном концерте в Хмельницкой области собрали средства на вакуумные апарты для лечения раненых

Детали

Еще один сбор организовали сами участники группы “Аviator”. Эти средства будут направлены на закупку автомобиля для военных.

Цитата

“По результатам музыкального вечера в Белогорской громаде группы “Аviator” удалось “напеть” 36 тыс. грн, что послужат хорошую службу в хороших делах. Мы убеждены, что каждый, кто не защищает Украину на линии огня, обязан работать над ускорением Победы там, где у него это получается лучше, и обеспечивать надежный тыл”, - говорится в сообщении “МХП-Громаде”.

Напомним

Дети из Черкасс помогли “МХП-Громаде” собирать деньги на аппараты для лечения раненых.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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