На Берлінале покажуть фільм Шона Пенна про війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Берлінському кінофестивалі відбудеться спеціальний показ фільму американського актора та режисера Шона Пена про російсько-українську війну "Суперсила", повідомляє УНН з посиланням на видання Variety.
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На 73-му Берлінському кінофестивалі проведуть показ фільму американського актора та режисера Шона Пена про російсько-українську війну "Суперсила“(Superpower), оголосили організатори кінофестивалю.
Шон Пен зняв свій документальний фільм “Суперсила” разом з Аароном Кауфманом. Кінокартина буде про російсько-українську війну. Пенн був присутній і знімав фільм у Києві, коли в Україні почалась війна.
Стрічка буде відображати боротьбу між Володимиром Зеленським, актором та коміком, який став президентом України, та російським президентом володимиром путіним, який розгортає повномасштабне вторгнення в Україні.
“Це більше, ніж документальний фільм. На фестивалі, який відбудеться через рік після російського вторгнення в Україну, важливо показати фільм, який Шон Пенн і Аарон Кауфман зняли в таких складних умовах”, — повідомили на сайті Берлінського кінофестивалю.
Нагадаємо
Американський актор і кінорежисер Шон Пенн за час повномасштабного вторгнення тричі відвідав Україну. Втретє він приїхав до України та вручив Володимиру Зеленському свій “Оскар” як символ віри у перемогу. Натомість, Президент України нагородив Шона Пенна орденом “За заслуги” III ступеня.