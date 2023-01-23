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На Берлинале покажут фильм Шона Пенна о войне в Украине

Киев • УНН

 • 1363007 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На Берлинском кинофестивале состоится специальный показ фильма американского актера и режиссера Шона Пена о российско-украинской войне "Суперсила", сообщает УНН со ссылкой на издание Variety.

На Берлинале покажут фильм Шона Пенна о войне в Украине

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На 73-м Берлинском кинофестивале проведут показ фильма американского актера и режиссера Шона Пена о российско-украинской войне “Суперсила” (Superpower), объявили организаторы кинофестиваля.

Шон Пен снял свой документальный фильм “Суперсила” вместе с Аароном Кауфманом. Кинокартина будет о российско-украинской войне. Пенн присутствовал и снимал фильм в Киеве, когда в Украине началась война.

Лента будет отражать борьбу между Владимиром Зеленским, актером и комиком, ставшим президентом Украины, и российским президентом Владимиром Путиным, разворачивающим полномасштабное вторжение в Украину.

“Это больше, чем документальный фильм. На фестивале, который состоится через год после российского вторжения в Украину, важно показать фильм, снятий Шоном Пенном и Аароном Кауфманом в столь сложных условиях”, — сообщили на сайте Берлинского кинофестиваля.

Напомним

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн за время полномасштабного вторжения трижды посетил Украину. Третий раз он приехал в Украину и вручил Владимиру Зеленскому свой “Оскар” как символ веры в победу. При этом Президент Украины наградил Шона Пенна орденом “За заслуги” III степени.

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