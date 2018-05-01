На березі річки у Маріуполі знайшли гранатомет
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 травня. УНН. Житель Маріуполя знайшов гранатомет біля річки Кальчик і передав його правоохоронцям. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області, передає УНН.
"32-річний житель Центрального району повідомив, що знайшов гранатомет в районі дачних кооперативів", - зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції.
В даний час небезпечну знахідку відправили на експертизу.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, поблизу Слов’янська біля заправної станції знайшли мішок з понад 2 тис. патронів та гранатою. Вибухонебезпечні предмети знайшла місцева жителька.