На берегу реки в Мариуполе нашли гранатомет

"32-летний житель Центрального района сообщил, что нашел гранатомет в районе дачных кооперативов", - отметили в пресс-службе Центрального отделения полиции.

В настоящее время опасную находку отправили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, вблизи Славянска у заправочной станции нашли мешок с более 2 тыс. патронов и гранатой. Взрывоопасные предметы нашла местная жительница.