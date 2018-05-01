На берегу реки в Мариуполе нашли гранатомет
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 мая. УНН. Житель Мариуполя нашел гранатомет у реки Кальчик и передал его правоохранителям. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.
"32-летний житель Центрального района сообщил, что нашел гранатомет в районе дачных кооперативов", - отметили в пресс-службе Центрального отделения полиции.
В настоящее время опасную находку отправили на экспертизу.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, вблизи Славянска у заправочной станции нашли мешок с более 2 тыс. патронов и гранатой. Взрывоопасные предметы нашла местная жительница.