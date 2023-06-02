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На базі української "Дії" буде створено державний застосунок в Естонії – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки нових українських бригад, які від півночі до півдня України накопичують силу. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає кореспондент УНН.

На базі української "Дії" буде створено державний застосунок в Естонії – Зеленський

Цитата

«Ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією й експортом рішень – наших цифрових рішень. Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української «Дії» буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства. Ми обговорили з паном Президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації», - розповів Зеленський.

Також він повідомив, що «Дія» допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах не лише європейських – у Латинській Америці та Африці.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що США сподіваються «повторити успіх» української програми «Дія» для створення аналогічних систем в інших країнах.

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