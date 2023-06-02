На базе украинской "Дії" будет создано государственное приложение в Эстонии - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке новых украинских бригад, которые от севера до юга Украины накапливают силу. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает корреспондент УНН.
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«Мы развиваем наше сотрудничество с Эстонией и экспортом решений – наших цифровых решений. Раньше именно с Эстонии украинцы брали пример в развитии цифровых решений. А сейчас мы вышли на такой уровень, когда уже на базе нашей украинской «Дії» будет создано государственное приложение в Эстонии. То, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно будет удобным и полезным для других народов. И это еще один компонент нашего лидерства, украинского лидерства. Мы обсудили с господином Президентом Эстонии дальнейшее сотрудничество, в частности в цифровизации», - рассказал Зеленский.
Также он сообщил, что «Дія» поможет развить государственные сервисы и в других странах не только европейских – в Латинской Америке и Африке.
Дополнение
Ранее сообщалось, что США надеются «повторить успех» украинской программы «Дія» для создания аналогичных систем в других странах.