На Барбадосі застрелили двоюрідного брата Ріанни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Барбадосі застрелили двоюрідного брата співачки Ріанни - 21-річного Тевона Алієна. Про це артистка написала на своїй сторінці в Istagram, передає УНН.
"Спочивай з миром, кузен ... не можу повірити, що тільки вчора ввечері я обіймала тебе! Не могла уявити, що це буде останній раз, коли я відчувала тепло в твоєму тілі! Завжди буду любити тебе!", - написала Ріанна.
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Видання METRO повідомило, що хлопець ймовірно загинув під час перестрілки. За неофіційною інформацією, він прогулювався поблизу свого будинку в Сен-Мішелі, коли до нього підійшов невідомий і зробив кілька пострілів. Зловмисник відразу ж зник з місця злочину.