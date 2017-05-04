На АЗС на Прикарпатті намагалися продати понад 60 тис. л фальсифікованого пального
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області викрили АЗС, де продавали незаконно виготовлене пальне, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Встановлено, що на одній із АЗС області зберігається та продається незаконно виготовлене пальне, яке не відповідає вимогам ДСТУ.
“На підставі ухвали суду на території вищевказаної АЗС проведено обшук, в результаті якого вилучено та передано на відповідальне зберігання 60,8 тис. літрів пально-мастильних матеріалів, загальною орієнтовною вартістю понад 1,4 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через незаконні АЗС з продажу скрапленого газу, бюджет столиці зазнав мільйонних збитків.