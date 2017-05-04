На АЗС на Прикарпатье пытались продать более 60 тыс. л фальсифицированного горючего

Установлено, что на одной из АЗС области сохраняется и продается незаконно изготовленное топливо, не соответствует требованиям ГОСТа.

"На основании решения суда на территории вышеуказанной АЗС проведен обыск, в результате которого изъяты и переданы на ответственное хранение 60,8 тыс. литров горюче-смазочных материалов, общей ориентировочной стоимостью более 1,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, из-за незаконных АЗС по продаже сжиженного газа, бюджет столицы потерпел миллионные убытки.