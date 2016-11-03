На АЗК WOG стартувала нова акція "Заправся на відпочинок з Join UP!"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Клієнти, які заправляться на АЗК WOG на 100 літрів з карткою ПРАЙД та зареєструють отриманий промо-код на промо-сайті зможуть виграти один із дев’яти турів від від туроператора Join UP! та отримати інші заохочення, передає УНН з посиланням на прес – службу WOG.
“Ну, хто ж не мріє відправитися у подорож до теплої країни в січні, коли у нас вже лютують хуртовина і морози. До того ж відпочинок стане вдвічі приємнішим, якщо він абсолютно безкоштовний. Лише уявіть, в рамках нашої акції ви можете виграти один із 9 незабутніх турів від туроператора Join UP! та отримати інші заохочення.
Хочете скоріш дізнатися, що ж потрібно зробити, аби отримати такий казковий подарунок? Те, що ви й без розіграшу часто робите — заправитися на 100 літрів з карткою ПРАЙД на АЗК WOG та зареєструвати отриманий промо-код на промо-сайті.
У будь-якому разі, кожен учасник нашого нового розіграшу нічого не втрачає. Адже вигравши — отримає найдивовижнішу подорож у житті. Якщо ж ні — опиниться з повним баком найякіснішого пального та безліччю бонусів на картці ПРАЙД”, — повідомили у компанії.
У компанії також зазначили, що акція триватиме 1 листопада цього року по 31 січня 2017 року включно.
Нагадаємо, WOG отримав знак соціально відповідальної компанії.
Як повідомляв УНН, WOG і BlaBlaCar стали партнерами.